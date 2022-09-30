Оружие первой необходимости: для чего мобилизуют российский ВПК

Оружие первой необходимости: для чего мобилизуют российский ВПК

Частичная мобилизация, объявленная президентом Путиным 21 сентября, несколько затмила одно не менее важное событие – совещание с представителями военно-промышленного комплекса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх