Оружие первой необходимости: для чего мобилизуют российский ВПК

Частичная мобилизация, объявленная президентом Путиным 21 сентября, несколько затмила одно не менее важное событие – совещание с представителями военно-промышленного комплекса.
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