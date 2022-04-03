«Легендарные первопроходцы заложили основу для нынешнего успешного, стабильного Ямала»

3 апреля — День геолога Дмитрий Артюхов поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником: — Ямальская земля славится настоящими героями, благодаря которым сегодня мы гордимся экономическим потенциалом Арктического региона.
3 апреля — День геолога Дмитрий Артюхов поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником: — Ямальская земля славится настоящими героями, благодаря которым сегодня мы гордимся экономическим потенциалом Арктического региона.
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