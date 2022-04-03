Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Легендарные первопроходцы заложили основу для нынешнего успешного, стабильного Ямала»

«Легендарные первопроходцы заложили основу для нынешнего успешного, стабильного Ямала»

3 апреля — День геолога Дмитрий Артюхов поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником: — Ямальская земля славится настоящими героями, благодаря которым сегодня мы гордимся экономическим потенциалом Арктического региона.

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