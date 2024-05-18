В центре внимания: в Бобруйском райисполкоме обсудили наведение порядка на земле.

Вопрос об эффективности проводимых мероприятий по наведению порядка на земле, работы по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов был рассмотрен на заседании Бобруйского райисполкома под руководством главы района Александра Суходольского при участии Константина Теплякова, председателя Могилевского областного комитета природных рес .
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