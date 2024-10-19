Подробности ДТП на Стрелецком спуске в Севастополе

Стали известны подробности ДТП с пострадавшей в Севастополе.Предварительно установлено, что 19 октября в 08:50 в районе дома №1А на Стрелецком спуске 39-летний водитель автомобиля Volkswagen, не учла дорожные условия, превысила скорость, на закруглении проезжей части не справилась с управлением и произвела выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Suzuki под управлением 38-летнего гражданина.