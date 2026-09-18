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Газета.ру

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Аршавин оценил свою карьеру в "Арсенале" на семь баллов из десяти

Аршавин оценил свою карьеру в "Арсенале" на семь баллов из десяти

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet дал оценку своим выступлениям за лондонский клуб по десятибалльной шкале.

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