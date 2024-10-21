Важно! Селидово и Горняк: самые мощные атаки и окружение, судьба Кураховки

Основные бои идут в районе Селидово и Горняка. По штурму Селидово: вчера, в воскресенье, российские бойцы атаковали в северной и восточной частях города – есть продвижение вперед и северных предместьях Селидово, и на востоке города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии