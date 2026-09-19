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Аргументы и Факты

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Сомнолог Царёва объяснила, как выстроить режим сна

Сомнолог Царёва объяснила, как выстроить режим сна

Стабильное время пробуждения помогает организму самостоятельно регулировать момент засыпания через чувство сонливости, рассказала Царьграду врач-невролог, сомнолог Елена Царёва.

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