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В Пекине оценили слова Гончаренко о готовности Киева воевать с КНР

В Пекине оценили слова Гончаренко о готовности Киева воевать с КНР

Блоковая конфронтация не обеспечивает безопасность, заявила 26 февраля на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о «готовности украинцев воевать с Китаем» на стороне США.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз...
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