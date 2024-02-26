В Пекине оценили слова Гончаренко о готовности Киева воевать с КНР

Блоковая конфронтация не обеспечивает безопасность, заявила 26 февраля на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о «готовности украинцев воевать с Китаем» на стороне США.