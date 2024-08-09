Можем повторить: Медведев пригрозил немцам танками у Рейхстага

МОСКВА, 9 августа, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на публикацию немецкой газеты Bild, в которой говорилось о возвращении немецкой военной техники на территорию России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии