Михайлов: «Я ожидал жесткую игру со стороны «Трактора»

Двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион СССР Борис Михайлов считает, что лучший снайпер плей-офф КХЛ Максим Шабанов из «Трактора» остался в тени в большинстве матчей финала под давлением «Локомотива».
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