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Общественник Чегринец назвал русофобией американскую карту ударов по России

Общественник Чегринец назвал русофобией американскую карту ударов по России

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что считает русофобией показанную в конгрессе США карту России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS.

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