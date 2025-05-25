В Саудовской Аравии усиливают борьбу с нарушениями при совершении хаджа

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии продолжает принимать меры по предотвращению въезда в Мекку и святые места лиц, не имеющих разрешений на хадж, и предупреждает, что нарушители и пособники будут арестованы и наказаны, 24 мая сообщает Саудовское агентство печати (SPA).