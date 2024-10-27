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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На полумарафоне в Валенсии установлен новый мировой рекорд в полумарафоне. Йомиф Кейелча пробежал 21,1 км за 57:30

27 октября Валенсии (Испания) прошел полумарафон. Трасса забега плоская и считается идеальной для личных рекордов.

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