Путин согласился с Евой Меркачевой насчет амнистии для ряда осужденных женщин

Журналист "МК", член президентского СПЧ Ева Меркачева на заседании 4 декабря призвала президента РФ Владимира Путина содействовать смягчению наказаний для осужденных за женщин, у которых есть малолетние дети .
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