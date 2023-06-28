«Роснефть» отчиталась о результатах в области углеродного менеджмента

«Роснефть» добилась выдающихся результатов в области углеродного менеджмента. Так компания в период с 2013 по 2022 год инвестировала в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) около 204 миллиардов рублей.
«Роснефть» добилась выдающихся результатов в области углеродного менеджмента. Так компания в период с 2013 по 2022 год инвестировала в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) около 204 миллиардов рублей.
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