Суд дал красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову 20 лет за заказные убийства

Кировский районный суд Красноярска приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода, экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова.
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