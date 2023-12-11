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  • Элви Эс
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Суд дал красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову 20 лет за заказные убийства

Суд дал красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову 20 лет за заказные убийства

Кировский районный суд Красноярска приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода, экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова.

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