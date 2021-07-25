Украина – детище и опровержение фукуямового «конца истории»

В истории нет ничего неизменного Внимательно изучая реакцию украинцев на статью Владимира Путина, в диапазоне от Института истории НАНУ до Светланы Крюковой, я обратил внимание на то, что их главный и решающий аргумент состоит в том, что раз Украина четверть века существовала в неком виде, к которому все привыкли, то это значит, что она такая не только есть здесь и сейчас, но была в прошлом и будет до скончания века В ответ на все исторические и политические аргументы украинцы твердят: все, включая Россию, признали такую Украину, значит это навсегда.