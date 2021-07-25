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Украина – детище и опровержение фукуямового «конца истории»

Украина – детище и опровержение фукуямового «конца истории»

В истории нет ничего неизменного Внимательно изучая реакцию украинцев на статью Владимира Путина, в диапазоне от Института истории НАНУ до Светланы Крюковой, я обратил внимание на то, что их главный и решающий аргумент состоит в том, что раз Украина четверть века существовала в неком виде, к которому все привыкли, то это значит, что она такая не только есть здесь и сейчас, но была в прошлом и будет до скончания века В ответ на все исторические и политические аргументы украинцы твердят: все, включая Россию, признали такую Украину, значит это навсегда.

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Леонид Руси
Россия может и признала, а люди России... нет... Здесь все считают эту территорию... недо государством... а народ... кастрюлеголовыми. Кроме того... Территория оккупирована жидо-бандерлогами. Это значит... жиды и бандеровцы временно объединились... чтобы вытеснить культурную часть населения... и насаждают мифы, которые придумывают чуть ли не каждый день. Во власти идиоты, бандиты и грабители. Волки пасут овец, но разрешают им пастись... не всех режут... Православные же за Россию. Такое ощущение что на землю спустились дикие орки, которые бравируют своей демонической радостью
Алексей Плескач
А Россия - та - которая признала - сама могла тогда в любой момент прекратить быть Россией. Вот и всё. Сумели - и как раз Путин! - повернуть тот процесс! И ЭТА Украина - часть ТОГО процесса. Лишения русского народа - России и - Русскости. Везде и всюду. Вот и всё. А с теми, кто орудует на 404 надо - ... ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО РУССКОГО НАРОДА, Какой "этнос"?!? Какая "история"?!?
мария кучерявая (Шейко)
Украина признала своим гербом хазарское тавро для скота и избрав, приняла еврейское правительство, чем подтвердила, что основной народ этой страны гои и согласны быть в подчинении евреев. Если евреи вовремя воспользуются этой возможностью и продадут в основном евреям, исторические исконно русские земли, подаренные СССР ,новообразованию УССР (созданному в начале 20гг. прошлого столетия), а также будет создан кагал Хазарского каганата, воспользовавшись историческими документами, о котором много веков назад мечтали Орлик и Мазепа создавая эти документы, которые наверное правительство уже приобрели.
Леонид Руси

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