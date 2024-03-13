На Алтае ввели режим ЧС из-за разлива 5 тонн топлива из бензовоза

Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе в Алтайском крае, вытекло около 5 тонн дизеля.Режим ЧС муниципального уровня ввели в Кош-Агачском районе Алтайского края из-за разлива топлива в результате ДТП с бензовозом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии