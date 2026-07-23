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Газета.ру

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Глава Nvidia назвал опасения по поводу использования ИИ полной чушью

Глава Nvidia назвал опасения по поводу использования ИИ полной чушью

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг назвал "полной чушью" опасения о том, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к "концу человечества" или "уничтожить половину рабочих мест" в США.

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