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Что за праздник святых Петра и Павла, запреты и традиции Дня осеннего равноденствия 2023

Что за праздник святых Петра и Павла, запреты и традиции Дня осеннего равноденствия 2023

Что за праздник святых Петра и Павла, запреты и традиции Дня осеннего равноденствия 2023 Алёна Юрьева 23 сентября – это день, когда мир празднует два важных события: церковный праздник святых Петра и Павла, а также День осеннего равноденствия.

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