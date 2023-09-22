Что за праздник святых Петра и Павла, запреты и традиции Дня осеннего равноденствия 2023 Алёна Юрьева 23 сентября – это день, когда мир празднует два важных события: церковный праздник святых Петра и Павла, а также День осеннего равноденствия.
Что за праздник святых Петра и Павла, запреты и традиции Дня осеннего равноденствия 2023 Алёна Юрьева 23 сентября – это день, когда мир празднует два важных события: церковный праздник святых Петра и Павла, а также День осеннего равноденствия.
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