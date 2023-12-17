Депутат Исаев: Путин стал символом возрождения России

Каждый житель России видит позитивные изменения в стране и поддерживает их. Об этом на полях съезда "Единой России", где партия примет решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента, заявил депутат, член генерального совета "Единой России" Александр Якубовский.
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