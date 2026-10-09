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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин рассказал о новых детских культурно-просветительских центрах в регионе

Губернатор Василий Анохин рассказал о новых детских культурно-просветительских центрах в регионе

«Такие пространства позволяют знакомить ребят с историко‑культурным наследием региона и страны на доступном, современном языке» В этом году в Смоленской области открылись семь детских культурно-просветительских центров в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

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