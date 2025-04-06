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«Ман Юнайтед» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита манчестерского дерби

6 апреля в 31-м туре АПЛ состоится манчестерское дерби – «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Ман Сити».

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