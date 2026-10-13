Открытие выставки «Образ русского архиерея» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике проходит масштабная выставка «Образ русского архиерея. От «Повести о белом клобуке» до восстановления патриаршества», приуроченная к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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