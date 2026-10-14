Ле Пен пообещала за полгода лишить Киев помощи в случае победы на выборах Марин Ле Пен обещает прекратить французскую финансовую помощь Украине в течение полугода после возможной победы на президентских выборах 2027 года.
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