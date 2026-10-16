«Доедаю за ребенком»: это фраза настолько привычная, что почти не воспринимается как отдельная тема. Мама доедает недоеденную кашу, отец половину котлеты, оставленной сыном — механически, между делом, часто вообще не замечая этого за собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Психолог Ковалева...
- С сырьем проблем ...
- ДВ С сырьем проблем ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым