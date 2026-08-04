Московская биржа сообщает: юань достиг 12 рублей впервые с марта

Курс рубля падает: юань достиг 12 рублей на Московской бирже впервые с 23 марта. К 14:23 по московскому времени курс юаня на расчетах "завтра" вырос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, достигнув значительного уровня.