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Царьград

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Московская биржа сообщает: юань достиг 12 рублей впервые с марта

Московская биржа сообщает: юань достиг 12 рублей впервые с марта

Курс рубля падает: юань достиг 12 рублей на Московской бирже впервые с 23 марта. К 14:23 по московскому времени курс юаня на расчетах "завтра" вырос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, достигнув значительного уровня.

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