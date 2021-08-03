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Субботник на территории Сакского района

Субботник на территории Сакского района

31 июля 2021 года, в рамках комплексных мероприятий по подготовке учебных заведений к началу нового учебного года, усилиями руководства, педагогов, воспитателей, обучающихся, родителей, технического персонала общеобразовательных и дошкольных учреждений Сакского района Республики Крым, общей численностью, более 2000 человек были проведены внеочередные мероприятия по:- санитарной отчистке окон, дверей и других поверхностей, поддающихся влажной уборке;- механической уборке внутренних и прилегающих территорий;- покосу, прополке и уборке травы;-обрезке кустарников;- побелке заборов, бордюров, деревьев;- приведению клумб и декоративных насаждений в надлежащий вид (расчистка от сухостоя, перекопка землиЧитайте полную новость на Crimea-news.

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