На Западе назвали визит Зеленского в Вашингтон провалом

Global Look Press/Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в историю как политический провал, заявил обозреватель UnHerd Томас Фаци.
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