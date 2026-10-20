‼️🇷🇺Армия России освободила Тимошевку в Запорожской области — Минобороны Подразделения группировки войск «Восток» выбили ВСУ из населенного пункта Тимошевка Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперты зафиксир...
- SK «Нужно привыкн...
- Ч Почему тактика Ир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым