CNN: команда Камалы Харрис осталась довольна прошедшими дебатами с Трампом

Команда вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис осталась довольна прошедшими предвыборными дебатами политика с республиканцем Дональдом Трампом, в штабе кандидата на должность главы государства от Демократической партии царит праздничное настроение.
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