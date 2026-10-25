Проблемы нехватки медиков в малых городах региональные власти решают вахтовым методом Герман Галкин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Илья Баскин В городе Троицк Челябинской области (население почти 70 тысяч человек) на протяжении этого года жители то и дело жалуются, что медучреждениях не хватает врачей.
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Решить проблему с врачами власти просто не хотят. У очередного министра-гинеколога родилась идея лечить искусственным интеллектом, в совфеде сенатор Артамонова поразил "Вирус Голиковой" он предложил начать второй этап оптимизации и это в условиях, акогда НАТО акативно готовится к войне с нами и развивает свою больничную сеть под нужды военного времени. Видимо этих всех оптимизаторов поразил не только "Вирус Голиковой", но в них внедрили ИИ, заменив им естесственный. Эпидемия КОВИДА ничему этих оптимизаторов не научила, когда пришлось решать проблемы здравоохранения, после Голиковской оптимизации. в пожарном порядке. Такое впечатление, что в управлении страной одни предатели и вредители.