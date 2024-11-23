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5 простых и нескучных завтраков для всей семьи: рецепты от фуд-блогера Насти Понедельник

5 простых и нескучных завтраков для всей семьи: рецепты от фуд-блогера Насти Понедельник

Блюда, которые понравятся всем фото: Getty ImagesФудблогер, автор десяти кулинарных книг издательства ЭКСМО, в том числе двух бестселлеров о «быстрой готовке», Анастасия Понедельник делится простыми и аппетитными рецептами завтраков, которые не займут много времени.

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