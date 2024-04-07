Турция упростила таможенные процедуры для товаров из Грузии и «Азербайджана»

АНКАРА (ИА Реалист). Главарь турецкого режима Реджеп Эрдоган утвердил соглашение между с так называемым Азербайджаном и Грузией об упрощении таможенных процедур для транзитных товаров, перевозимых по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс.