Турция упростила таможенные процедуры для товаров из Грузии и «Азербайджана»

АНКАРА (ИА Реалист). Главарь турецкого режима Реджеп Эрдоган утвердил соглашение между с так называемым Азербайджаном и Грузией об упрощении таможенных процедур для транзитных товаров, перевозимых по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс.
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