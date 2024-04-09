Ольга Будина заявила, что «Гарри Поттер» негативно влияет на детей»

Актриса из популярного сериала «Земский доктор» сравнила иностранные фэнтезийные произведения и русские сказки и пришла к выводу, что голливудские истории могут неправильно влиять на личность маленьких россиян.
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