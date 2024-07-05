Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир лохов
    а где наши генералы были опять продались за доллары а полиция рос гвардия где были война идет а они в бирюльки играют...Украинские войска...
  • Николай Лукьянов
    Да и сейчас всем пофиг, Москва виновата и по другому просто не может быть. Никто даже и слушать этого наёмника не ста...Чешский наёмник н...
  • Дмитрий Бакланов
    Пусть ему Путин скажет... "Джо убирайся из гонки. Ведь ты этого просил."Байден заявил, чт...

НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области

НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области

С 7 по 19 июля рядом с Калининградской областью будут проходить манёвры ПВО НАТО — BALTCON24. Будут использованы ВВС Литвы, португальские и испанские истребители, а также ЗРК Patriot, переданные из Нидерландов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
а когда передавали Нидерландам часть морских территорий о чем ДУМАЛИ ,о пресловутой доброй воле , будь она неладна ... вертать надо обратно все ...🥸
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх