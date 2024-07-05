НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области

С 7 по 19 июля рядом с Калининградской областью будут проходить манёвры ПВО НАТО — BALTCON24. Будут использованы ВВС Литвы, португальские и испанские истребители, а также ЗРК Patriot, переданные из Нидерландов.
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