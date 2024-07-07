ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА*, МЕЛАДЗЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ. ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ ЗВЁЗД-БЕГЛЕЦОВ?

нив коем случае их не пускать в Россию да же если будут подыхать с голоду

Константин Беляев

Прощать или не прощать? А кто вообще кого спрашивает? В данном случае, каждый за себя решит, проголосовав рублём, идти на концерт или спектакль, слушать их песни или нет? Больше это зависит от степени их таланта и преданности поклонников, чем от политической направленности их взглядов.