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ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА*, МЕЛАДЗЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ. ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ ЗВЁЗД-БЕГЛЕЦОВ?

ХАМАТОВА, ЗЕМФИРА*, МЕЛАДЗЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ. ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ПРОЩАТЬ ЗВЁЗД-БЕГЛЕЦОВ?

О возвращении в Россию тех или иных "испуганных патриотов" из числа творческой интеллигенции говорят всё чаще.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
нив коем случае их не пускать в Россию  да же если будут подыхать с голоду
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7 час.
Константин Беляев
Прощать или не прощать? А кто вообще кого спрашивает? В данном случае, каждый за себя решит, проголосовав рублём, идти на концерт или спектакль, слушать их песни или нет?  Больше это зависит от степени их таланта и преданности поклонников, чем от политической направленности их взглядов.
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6 час.
МВ
Михаил Воскресенский
Получается предал Родину, наплевал на народ, чтобы спасти свои заграничные сбережения, дома итп. В СССР вплоть до расстрела. А тут рассуждения о преданность поклонников, таланта итп. Идёт СВО. А кто то Родину за бакс продал. Что простим???
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4 час.

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