Berg PRESS

440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Пусть идут лесом со своими санкциями💪🏿Пушков: новые сан...
  • Briz Bazelik
    "Гидро-пидро вмс US ARMY" "мотайте на ус"!?! "3.14сдохен schwaen" придёт неожиданно (не успеете глотнуть воздуха!), -...Sohu: главный кош...
  • vitaly yanushkevich
    Столтенберг, ты что, стал запугивать Россию, видимо забыли вторую мировую, ищите приключения на свою задницу, лучше б...«Их никто не приг...

ВОЗ: Стратегия ревакцинации бустерными дозами вряд ли будет рациональной

ВОЗ: Стратегия ревакцинации бустерными дозами вряд ли будет рациональной

Существующим на данный момент вакцинам от коронавируса COVID-19 может потребоваться модификация для достижения более высокого уровня защиты, считают специалисты Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх