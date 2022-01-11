ВОЗ: Стратегия ревакцинации бустерными дозами вряд ли будет рациональной

Существующим на данный момент вакцинам от коронавируса COVID-19 может потребоваться модификация для достижения более высокого уровня защиты, считают специалисты Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC).
Существующим на данный момент вакцинам от коронавируса COVID-19 может потребоваться модификация для достижения более высокого уровня защиты, считают специалисты Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC).
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