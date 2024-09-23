Анджелина Джоли поразила новым имиджем

Фанаты не одобрили признание актрисы. Анджелина Джоли на премьере в Венеции LEGION-MEDIA49-летняя Анджелина Джоли удивила своих поклонников непривычным обликом: актриса продемонстрировала новую прическу, которая сделала ее почти неузнаваемой.