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7дней.ru

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Анджелина Джоли поразила новым имиджем

Анджелина Джоли поразила новым имиджем

Фанаты не одобрили признание актрисы. Анджелина Джоли на премьере в Венеции LEGION-MEDIA49-летняя Анджелина Джоли удивила своих поклонников непривычным обликом: актриса продемонстрировала новую прическу, которая сделала ее почти неузнаваемой.

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