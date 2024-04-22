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Международная QIWI хранила в лишившемся лицензии Киви-банке 2,3 млрд рублей

Международная QIWI хранила в лишившемся лицензии Киви-банке 2,3 млрд рублей

У международной группы QIWI, которая в январе продала свой российский бизнес отечественной компании «Киви», 2,3 млрд рублей наличных средств «застряло» на счетах в Киви-банке (принадлежит российской «Киви»), у которого Банк России в середине февраля отозвал лицензию, следует из отчетности QIWI.

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