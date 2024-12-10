Глава Пятой республики Эммануэль Макрон и руководитель киевского режима Владимир Зеленский, по мнению видного французского деятеля Флориана Филиппо, намерены ускорить отправку местных войск на украинскую территорию для противостояния армии России.
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