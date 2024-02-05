Пушилин указал на отсутствие изменений на фронте в случае увольнения Залужного

Планируемое украинским президентом Владимиром Зеленским увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не внесет каких-либо серьезных изменений на линии соприкосновения.
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