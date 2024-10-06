В магазины завезли целое ведро Нутеллы. Такая 7.5-килограммовая бочка обойдется сладкоежкам в 10 тысяч рублей.
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В магазины завезли целое ведро Нутеллы. Такая 7.5-килограммовая бочка обойдется сладкоежкам в 10 тысяч рублей.