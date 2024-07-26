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Сборная Бразилии жен – сборная Японии жен: прогноз на матч 28 июля 2024 года

Сборная Бразилии жен – сборная Японии жен: прогноз на матч 28 июля 2024 года

Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ПОДАРОК: Фрибет 3 000₽ для всех игроков   Дата матча: 28 июля 2024 года Место проведения: Стадион Парк-де-Пренс Превью матча: Матч второго тура между сборными Бразилии и Японии обещает быть интересным и напряжённым.

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