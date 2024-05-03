Список продуктов, которые можно и которые нельзя святить на Пасху Алёна ЮрьеваС приближением светлого Христова Воскресения, одного из самых значимых православных праздников, многие верующие начинают готовиться к освящению пасхальных продуктов.
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