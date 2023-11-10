Oxford Academic: кошки переносят опасную для пожилых инфекцию

Ученые из Университета Колорадо (США) и Университета Ла-Коруньи (Испания) в составе научного коллектива обнаружили, что распространенный у кошек паразит Toxoplasma gondii может вызывать истощение и потерю мышечной массы у пожилых людей.
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