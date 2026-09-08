На Форуме объединенных культур обсудят роль искусства и медиа в укреплении семейных ценностей

В рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоится сессия «Образ отца в многонациональной культуре и медиа России и мире», на которой эксперты обсудят, как средства массовой информации, кино, театр, реклама и цифровые платформы формируют представление о роли отца в семье, а также какие возможности культура и медиа могут предложить для укрепления семейных ценностей.