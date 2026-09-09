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Премьер Норвегии сообщил об угрозе самолету Зеленского при вылете из Молдавии

Премьер Норвегии сообщил об угрозе самолету Зеленского при вылете из Молдавии

Самолет Владимира Зеленского приземляется в Норвегии, 8 сентября 2026 год © NTB/Frederik Ringnes/Reuters Самолет Владимира Зеленского оказался под угрозой из-за беспилотника при вылете из Молдавии в Норвегию.

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