Кемеровские полицейские задержали злоумышленника, ограбившего ребенка

Участковый уполномоченный отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово лейтенант полиции Николай Колбин вместе с полицейским водителем старшим сержантом полиции Сергеем Иванищевым передвигались по территории района на служебном автомобиле, когда обратили внимание на девушку с ребенком, которые подавали сигналы о помощи.