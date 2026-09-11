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Суд оставил в силе приговор экс-главе «Мелбет» Ляпустину. Он получил 8 лет тюрьмы за хищение 90 млн рублей

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему гендиректору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину. Ляпустина признали виновным в хищении 90 миллионов рублей путем мошенничества.

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